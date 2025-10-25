Dolar
Gündem

Depremlerden etkilenen İskenderun sahilinde düzenleme ve yenileme projesi sürüyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde 80 santimetre çökme oluşan İskenderun sahilindeki "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" devam ediyor.

Lale Köklü Karagöz  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
Depremlerden etkilenen İskenderun sahilinde düzenleme ve yenileme projesi sürüyor Fotoğraf: Hatay Valiliği

Hatay

Hatay Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde çalışmaların devam ettiği sahilde incelemelerde bulundu.

Proje kapsamında, geniş yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, spor sahaları, sosyal tesisler, modern peyzaj uygulamaları ve dinlenme alanlarıyla İskenderun sahili her yaştan vatandaşın buluşma noktası haline getirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Masatlı, projeyle İskenderun'un sosyal yaşamının canlanacağını, vatandaşların denizle iç içe, konforlu ve estetik bir yaşam alanına kavuşacağını kaydetti.

