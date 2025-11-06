Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı (COP30) kapsamında, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldi.

Harun Kutbe  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile bir araya geldi Fotoğraf: Ahmet Okur/AA

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından Brezilya'nın Belem kentindeki, Belem Climate Summit Complex'te gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansı kapsamında ülkemizi temsilen bulunduğumuz Brezilya'nın Belem kentinde, zirve öncesinde ev sahibi Brezilya Devlet Başkanı Sayın Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya geldik. İklim eylemi, sürdürülebilir kalkınma ve ortak geleceğimiz adına yürütülen küresel çabaların konuşulacağı COP30'un, ülkelerimiz ve dünya için somut ve adil sonuçlara vesile olmasını diliyorum."


