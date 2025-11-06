İstanbul Üniversitesi Akademik Yılı Açılışı Töreni düzenlendi
İstanbul Üniversitesi (İÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlendi.
Törende, "Perspektif 2053 Yolculuğunda Bilim Toplumu Olmak" adlı konuşmasını yapan İÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, yeni akademik yılın hayırlara vesile olmasını diledi.
Son 2 yıldır ilke edindikleri "Perspektif 2053"ün kısa vadeli planlanmadığını ifade eden Zülfikar, bunun bilimi, teknolojiyi ve insanı merkeze alan, uzun soluklu, seçkin bir yol haritası olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Zülfikar, amaçlarının bilimin evrensel gücünü toplumsal faydaya dönüştürmek, üretilen bilginin yalnızca raflarda, kütüphanelerde, laboratuvarlarda, sınıflarda kalmayıp, hayatın tüm alanlarında ve milletin refahında karşılık bulmasını sağlamak olduğunu kaydederek, bunda da iddialı olduklarını aktardı.
Üniversitedeki çalışmaları anlatan Zülfikar, "İstanbul Üniversitesinin tüm birimleriyle dünyaya fayda üretmesi, köklü tarihimizden devraldığı değerleri mensuplarımızın her gün ortaya koyduğu yeni başarılarla tamamlaması, sürdürmesi, taçlandırması işin esasıdır. Bizler, 'Türkiye Yüzyılı'nı bilimin, hikmetin ve ahlakın ışığında inşa etmeye, 'Bilimin Yüzyılı' yapmaya kararlıyız. Köklü geleneğimizi her an yeniden üretme, ürettiklerimizi üleşme, tecrübelerimizle zamana yön verme azmindeyiz." diye konuştu.
Bilim Toplumu Forumu
Konuşmaların ardından İstanbul Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. İsmail Çağlar'ın moderatörlüğünde "Bilim Toplumu Forumu" düzenlendi.
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, burada yaptığı konuşmada, üniversiteye yeni akademik yılın hayırlı olmasını temenni ederek, hem akademisyenlere hem de öğrencilere başarılar diledi.
Karagöz, dünyadaki küresel adaletsizliklerin, dezenformasyonun ve emperyalizmin bütün gücüyle devam ettiğini dile getirerek, "Küresel adaletsizliklerin en fazla görüldüğü son günlerde bir yer var, Gazze. Batı'nın izlediği, bilgileri manipüle ettiği hatta dezenformasyon üreterek soykırımı örttüğü, savaş suçlarını kararttığı bir ortamda bugün Anadolu Ajansı kuruluş felsefesinden ilham alarak aynı emperyalizmle mücadelesine Gazze'de de devam ediyor." ifadelerine yer verdi.
Gazze'deki soykırıma karşı önemli çalışmalar yaptıklarını kaydeden Karagöz, bu kapsamda bölgede çalışan foto muhabir, editör ve kameramanlar tarafından elde edilen belgelerden oluşturulan "Kanıt" kitabını Uluslararası Adalet Divanına gönderdiklerini belirtti.
Karagöz, AA tarafından yayımlanan "Tanık" ve "Sanık" kitaplarına da dikkati çekerek, "'Tanık'ta, bu soykırıma şahit olan insani yardım görevlileri, hastanede çalışan doktorlar, basın mensupları, bizzat ailelerini kaybetmiş insanların tanıklıklarını kayda geçirdik. Üçüncü adımımız ise 'Sanık' oldu. Uluslararası hukuk alanında eğitimli ekip arkadaşlarımız, uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olan ekip arkadaşlarımız, hocalarımızla beraber 'Sanık' kitabını sunduk." şeklinde konuştu.
"AA olarak 2024'ü 'Yapay Zeka' yılı ilan ettik"
Karagöz son 20 yılda karşı karşıya kalınan değişimlerin çok büyük olduğunun altını çizdi.
1500 yıllık yaşamsal değişimden daha fazla bir değişimin gelecek 25 yıl içerisinde görülebileceğini aktaran Karagöz, değişimin lokomotifinin ise yapay zeka olduğuna işaret etti.
AA olarak 2024'ü "Yapay Zeka" yılı ilan ettiklerini dile getiren Karagöz, onu üretmeye, yön ve şekil vermeye çalıştıklarını belirtti.
Karagöz, T3 Vakfıyla beraber kendi dil tabanlı modellerini üretmeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Yeryüzündeki bütün eşitsizliklerden daha büyük bir eşitsizliğin yapay zeka trenini yakalayanlarla, kaçıranlar arasında olacağını düşünüyoruz. Bu treni bir kaçırdınız mı, estetize edilmemiş bir kölelikle karşı karşıya kalırsınız. Biz, o yüzden Anadolu Ajansını tamamen yapay zekayı kullanan, üreten bir yapıya dönüştürdük." ifadelerini kullandı.
AA olarak veriyi toplama, işleme ve servis etme süreçlerinde yapay zekayı kullandıklarını kaydeden Karagöz, "Veri üreten bir kurum olarak verimizi tekno-feodallere kaptırmamak için ulusal bir veri sistemi inşa edilmesini önemsiyoruz. Kendi verimizi, yapay zeka modellerine öğretmemek için kendi yapay zeka modellerimizi eğitmeye çalışıyoruz. O yüzden T3 Vakfıyla beraber kendi verimizi kullanmak, kendi verimizi elimizde tutmak için bir mücadelenin içindeyiz." şeklinde konuştu.
"150'den fazla ülkede de kalkınma projesi gerçekleştiriyoruz"
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren ise kalkınma işbirliği denilen kavramın merkezinde sosyal bilimlerin durduğunu söyledi.
Eren, küresel belirsizliklerinin arttığı, çatışmaların çok şiddetlendiği ve Türkiye gibi hem kuzeyinde hem güneyinde çatışmaların körüklendiği bir ülkenin kalkınma kurumunun yapacağı çalışmalarda bilimsel metot, sosyoloji ile antropolojinin de merkezi önemi olduğunu belirtti.
TİKA'nın kuruluş sürecinden bahseden Eren, "TİKA olarak 56 ülkede ofisimiz var. Biz, 150'den fazla ülkede de kalkınma projesi gerçekleştiriyoruz. Teknik destekler veriyoruz. TİKA, insani yardım kuruluşu değil. Bizim bütçemizin yılda en fazla yüzde 7-8'i insani yardım faaliyetlerine gider. Bunlar da acil durumlardır. Bizim bütçemizin yüzde 90'ından fazlası ilgili ülkelerde kurumsal altyapının teknik olarak desteklenmesiyle alakalı projelerde kullanılır." dedi.
Eren, proje yaptıkları ülkelerin öncelikle ihtiyaçlarına dikkat ettiklerini belirterek, proje yürüttükleri ülkelerden örneklerle kurumun çalışmalarını anlattı.
TİKA'nın 33 yıllık büyük bir tecrübesi olduğuna dikkati çeken Eren, bilimsel çalışmaları uzman kadrolarıyla projelerinin merkezinde tutmaya gayret ettiklerini vurguladı.
Eren, Türkiye'nin kalkınma yardımlarına ilişkin ilgili kurumlardan bilgi alıp istatistiğini tuttuklarını kaydetti.
Bunu tek bir sistemde tuttuklarını aktaran Eren, veri konusunun işlerinin tam merkezinde olduğunu söyledi.
Milli sporcu ve antrenör Bircan Geyik de yarışmalara hazırlandığı süreçle ilgili deneyimlerini paylaştı.
Programdan notlar
Gazze konulu video gösterimiyle başlayan programda, üniversitenin tanıtım videosu izletildi.
"Bilim toplumunda 'öğrenen' olmak" başlığı altında bir öğrenci ile araştırma görevlisinin konuşma yaptığı programda, İÜ Devlet Konservatuvarı da Türk müziği konseri verdi.
Rektör Prof. Dr. Zülfikar, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, TİKA Başkanı Eren ile Milli sporcu ve antrenör Geyik'e konuşmalarından dolayı teşekkür belgesi ile hediye takdim etti.
Karagöz de AA'nın Gazze'deki soykırımın anlatıldığı "Kanıt", "Tanık" ve "Sanık" isimli kitaplarını Zülfikar'a hediye etti.