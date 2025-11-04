Dolar
Dünya, Sudan

BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'daki savaşın kontrolden çıktığı uyarısını yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki savaşın "kontrolden çıktığı" uyarısında bulundu.

Ahmet Furkan Mercan  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'daki savaşın kontrolden çıktığı uyarısını yaptı

Ankara

Guterres, Katar'da düzenlenen BM zirvesindeki konuşmasında, kuzeydoğu Afrika'da yer alan Sudan'da meydana gelen gelişmeleri ele aldı.

Darfur bölgesindeki Faşir kentinin Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) kontrolüne girdiğini anımsatan Guterres, bölgedeki savaşın "kontrolden çıktığını" söyledi.

Guterres, bölgedeki durumu "dünyanın en kötü insani krizlerinden biri" olarak nitelendirerek çatışan taraflara "derhal ateşkes" çağrısı yaptı.

Uluslararası düzeyde insan hakları ihlallerine dair sürekli raporlar aldıklarını kaydeden Guterres, "Yüz binlerce sivil bu kuşatma altında. İnsanlar yetersiz beslenme, hastalık ve şiddetten ölüyor." dedi.

"Daha fazla silah girmemesi" olmazsa olmaz

Sudan'da uluslararası barış güçlerinin üstlenebileceği muhtemel rolü değerlendiren Guterres "savaşı durdurmak için tüm uluslararası toplumu ve Sudan'la ilgili nüfuz sahibi olan herkesi bir araya getirmenin" önemli olduğunu bildirdi.

Guterres, şunları söyledi:

"Sudan'da ateşkese ihtiyacımız olduğu açık. Bu tahammül edilemez katliamı durdurmamız gerekiyor. Savaşı durdurmak için olmazsa olmazlardan biri, Sudan'a daha fazla silah girmemesini sağlamak. İşlenen suçlar çok korkunç olduğu için hesap verebilirlik mekanizmaları oluşturmamız gerekiyor. "

Sudan’daki çatışmalar ve HDK güçlerinin ihlalleri

Sudan, 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile dış destekli HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK’nin kontrolüne girdi.

On binlerce kişinin çatışmalardan kaçtığı kentte HDK’nin sivilleri zorla yerinden çıkardığı ve çok sayıda silahsız kişiyi öldürüp işkence ettiği anlar HDK mensuplarının paylaştığı videolara yansımıştı.

