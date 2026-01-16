Antalya'da beslediği köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yemek yediği sırada beslediği köpeğe yaklaşan kişi, hayvanın saldırısı sonucu yaralandı.
Antalya
Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Yakup Uslu, bahçesinde beslediği Kangal cinsi köpeğin yanına gittiği sırada saldırıya uğradı. Komşusunun müdahalesiyle kurtarılan Uslu, kolundan aldığı ısırıklar nedeniyle yaralandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Uslu’ya, yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı. Kangal cinsi köpeğin aşılarının tam olduğu öğrenildi.
Öte yandan, köpeğin sahibine saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.