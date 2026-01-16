Dolar
Gündem

Antalya'da beslediği köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yemek yediği sırada beslediği köpeğe yaklaşan kişi, hayvanın saldırısı sonucu yaralandı.

Mustafa Karabıyık  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Antalya'da beslediği köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Antalya

Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan Yakup Uslu, bahçesinde beslediği Kangal cinsi köpeğin yanına gittiği sırada saldırıya uğradı. Komşusunun müdahalesiyle kurtarılan Uslu, kolundan aldığı ısırıklar nedeniyle yaralandı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Uslu’ya, yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı. Kangal cinsi köpeğin aşılarının tam olduğu öğrenildi.

Öte yandan, köpeğin sahibine saldırma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'da beslediği köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
