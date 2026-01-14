Dolar
43.18
Euro
50.38
Altın
4,616.57
ETH/USDT
3,389.70
BTC/USDT
97,495.00
BIST 100
12,369.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Katar: El-Udeyd Üssü'ndeki bazı personelin ayrılması bölgesel gerilimlerle bağlantılı

Katar Uluslararası Medya Ofisi, başkent Doha'daki ABD'ye ait El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrılmasının, bölgedeki artan gerilim nedeniyle alınan önleyici bir tedbir olduğunu duyurdu.

Ali Altunkaya  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Katar: El-Udeyd Üssü'ndeki bazı personelin ayrılması bölgesel gerilimlerle bağlantılı

DOHA

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, El-Udeyd Hava Üssü'nden bazı personelin ayrıldığına ilişkin medyaya yansıyan haberlere işaret edilerek, bu adımların mevcut bölgesel gerginliklere yanıt olarak atıldığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Katar'ın vatandaşlarının ve ülkede yaşayanların güvenliğini en yüksek öncelik olarak görmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda kritik altyapıların ve askeri tesislerin korunmasına yönelik gerekli tüm önlemlerin uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin kamuoyunun yalnızca resmi ve yetkili kanallar aracılığıyla bilgilendirileceği belirtildi.

Uluslararası bazı haber kaynaklarında İran'ın, olası ABD müdahalesine karşı bölgedeki ABD askeri üslerini hedef alabileceği iddia edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yangın merdiveni bulunmayan müstakil yapılara ilişkin düzenleme
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini "süresiz" askıya alacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, 75 ülkeye uygulanan tüm vize prosedürlerini "süresiz" askıya alacak

Katar: El-Udeyd Üssü'ndeki bazı personelin ayrılması bölgesel gerilimlerle bağlantılı

İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in ABD'yi kendi adına savaşlara sürüklemeye çalıştığını söyledi

ABD Büyükelçisi Barrack, Türkiye ile güçlü ortaklığa değer verdiklerini söyledi

ABD Büyükelçisi Barrack, Türkiye ile güçlü ortaklığa değer verdiklerini söyledi
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 3 yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 3 yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti
Rusya: Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner ile temaslara açığız

Rusya: Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner ile temaslara açığız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet