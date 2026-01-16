Bolu Dağı ve Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
D-100 kara yolunun Bolu Dağı güzergahında akşam saatlerinde kar yağışı etkili olurken, Edirne ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı.
Bolu/Kırklareli
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
Kara yolunda gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde etkili oluyor.
Güzergah üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, sürücüleri işaret ve işaretçilere uymaları konusunda uyardı.
Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışmasını yapıyor.
Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar yağışı etkili oluyor.
Fotoğraf: Zafer Göder/AA
Edirne ve Kırklareli'nde de kar yağışı başladı
Öte yandan Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.
Yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kentte, yağışın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Fotoğraf: Özgün Tiran/AA
Kırklareli kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçesinin yüksek kesimleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında da kar yağışı etkili oluyor.
Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla sabaha kadar sürmesi bekleniyor.