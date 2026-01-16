Dolar
43.28
Euro
50.18
Altın
4,593.71
ETH/USDT
3,283.00
BTC/USDT
95,164.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bolu Dağı ve Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı güzergahında akşam saatlerinde kar yağışı etkili olurken, Edirne ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı başladı.

Zafer Göder, Gökhan Zobar, Özgün Tiran  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Bolu Dağı ve Trakya'da kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu/Kırklareli

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kara yolunda gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı kara yolunun Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde etkili oluyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güzergah üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri, sürücüleri işaret ve işaretçilere uymaları konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışmasını yapıyor.

Öte yandan Bolu kent merkezinde de kar yağışı etkili oluyor.


Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Edirne ve Kırklareli'nde de kar yağışı başladı

Öte yandan Edirne'nin yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu kentte, yağışın sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.


Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli kent merkezi ile Demirköy ve Kofçaz ilçesinin yüksek kesimleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında da kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla sabaha kadar sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a kayyum atandı
İstanbul Valiliğinden hafta sonu için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı
Bolu Dağı ve Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti
Antalya'da beslediği köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bolu Dağı ve Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı ve Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Samsun'da kar yağışında yön tabelalarını temizleyen öğrenci ödüllendirildi

Köyde yaşayan gençler "lastikten kızak" ile karda eğlenmenin yolunu buldu

Kapadokya'daki peribacaları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı

Kapadokya'daki peribacaları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı
Düzceli usta, 35 yıldır ürettiği Mengen sobalarıyla evleri ısıtıyor

Düzceli usta, 35 yıldır ürettiği Mengen sobalarıyla evleri ısıtıyor
Tunceli'ye ocakta son 65 yılın en fazla karı yağdı

Tunceli'ye ocakta son 65 yılın en fazla karı yağdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet