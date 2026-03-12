Dolar
Bolu'da 65 yaş üstü bireylerin denge ve koordinasyonu tai chi ile destekleniyor

Bolu'da 65 yaş üstü bireylere, denge ve koordinasyon becerilerinin artırılması amacıyla tai chi (hareketli meditasyon) eğitimi verildi.

Elif Sarıhan  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Bolu'da 65 yaş üstü bireylerin denge ve koordinasyonu tai chi ile destekleniyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Yaşlı Sağlığı Bakımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şebnem Avcı tarafından hazırlanan bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen eğitime, İl Sağlık Müdürlüğü Yaşlı Sağlığı, Bakımı, Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne devam eden 65 yaş üstü bireyler katıldı.

Karaçayır Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen eğitimde, tai chi eğitmeni Numan Pekgöz tarafından katılımcılara çeşitli temel hareketler gösterildi.

Doç. Dr. Şebnem Avcı, AA muhabirine, proje kapsamında katılımcılara hem tai chi hareketlerini öğreteceklerini hem de bilgi ve memnuniyet düzeylerini ölçeceklerini, etkinliğin sonuçlarını da bilimsel platformlarda sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Katılımcıların denge ve koordinasyon becerilerini artırmayı hedeflediklerini dile getiren Avcı, "Tai chi, kas-iskelet sisteminde yaşanan değişiklikleri destekleyen ve dengemizi korumaya yardımcı olan bir spor. Uygulamalar, katılımcılarımızın fiziksel performanslarını iyileştirmeye yönelik bilimsel araştırmalara da temel oluşturacak." dedi.

Eğitime katılan 66 yaşındaki Bahattin Şahin de tai chi'nin denge sağlama açısından çok faydalı olduğu yönünde bilgilendirildiklerini belirterek, "Egzersiz hareketleri yapıyoruz. Denge sağlamaya çalışıyoruz. Bu etkinliğe katıldığım için çok mutluyum." diye konuştu.

Emekli öğretmen 72 yaşındaki Ahmet Ulutürk ise çocukluktan beri spor yaptığını anlatarak, "Şu anda da severek yapıyorum. Bu sporu fazla duymadım ama denge sporu olduğunu fark ettim. Yavaş yapıldığı için vücudu fazla yormuyor. Faydalı olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

