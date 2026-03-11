Dolar
44.09
Euro
51.21
Altın
5,183.34
ETH/USDT
2,022.00
BTC/USDT
69,515.00
BIST 100
13,160.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız.
logo
Yaşam

Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Bolu'da havaların ısınmaya başlamasıyla baharın habercisi çiğdemler çiçek açtı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kış aylarında kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu, yaklaşık 1500 metre rakımdaki Sarıalan Yaylası’nda hava sıcaklıklarının yükselmesiyle beyaz örtü erimeye başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karların çekildiği alanlarda baharın müjdecisi olarak bilinen çiğdemler çiçek açtı.

Sarı ve mor renkteki çiğdemlerin oluşturduğu güzel manzaraya, yüksek kesimlerde yer yer varlığını koruyan kar örtüsü eşlik etti.

Karların erimeye başlamasıyla Sarıalan Yaylası’ndaki mendereslerde de su seviyesi yükseldi.

Çiğdemlerle kaplanan yaylada oluşan bahar manzarası havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmirli çift, taksinin çarpması sonucu ölen köpekleri için hukuk mücadelesi başlattı
Sıfır Atık Vakfı, Eber Gölü için hazırlanacak eylem planına katkı sağlayacak
Tüketiciler Birliğinden "ev, araç, uçak, tekne kiralanır, IBAN kiralanmaz" uyarısı
Gelibolu Yarımadası 18 Mart Zaferi'nin 111. yıl dönümü törenlerine hazırlanıyor
Diyanet 59 dildeki yayımlarıyla milyonlarca kişiye hizmet sunuyor

Benzer haberler

Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Bolu'da baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı

Bolu Belediyesi Başkan Vekilliğine Mehmet Tuna Özcan seçildi

Bolu'da kış ve ilkbahar bir arada yaşanıyor

Bolu'da lise öğrencileri uçak kanatlarındaki titreşimden elektrik üreten sistem geliştirdi

Bolu'da lise öğrencileri uçak kanatlarındaki titreşimden elektrik üreten sistem geliştirdi
Kayseri'nin beyaza bürünen "renkli evler"i dronla görüntülendi

Kayseri'nin beyaza bürünen "renkli evler"i dronla görüntülendi
Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" operasyonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet