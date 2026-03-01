Dolar
43.92
Euro
51.90
Altın
5,279.84
ETH/USDT
2,016.00
BTC/USDT
67,030.00
BIST 100
13,717.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerden bazıları Tel Aviv’i vurdu. Olay yerinden yayındayız.
logo
Yaşam

Kayseri'nin beyaza bürünen "renkli evler"i dronla görüntülendi

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesindeki "renkli evler" olarak bilinen yapılar, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Ergün Haktanıyan  | 01.03.2026 - Güncelleme : 01.03.2026
Kayseri'nin beyaza bürünen "renkli evler"i dronla görüntülendi Fotoğraf: Murat Asil/AA

Kayseri

Kentte son bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından birçok ilçede bulunan yapılar beyaza büründü.

Erciyes Dağı'nın yamacında bulunan Hacılar ilçesinde de kar yağışının ardından renkli yapılarıyla bilinen Yukarı Mahalle'deki evlerde güzel görüntü oluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çeşitli canlı renklere boyanmış yüzlerce yapı, karla bütünleşerek kartpostallık görüntü oluşturdu.

Rengarenk evlerin karla iç içe geçmesi dronla görüntülendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hacılar Belediyesi ortaklığıyla yürütülen ve renk tercihinin ev sahiplerine bırakıldığı proje kapsamında, yaklaşık 13 bin 500 metrekarelik alandaki yapıların dış cephe boyaması yaklaşık 4 yıl önce yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü
DMM, "yeni banknotların basılarak üzerlerinden Atatürk resminin kaldırıldığı" iddiasını yalanladı
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda görüştü
Yurtta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları protesto edildi
DMM "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Kayseri'nin beyaza bürünen "renkli evler"i dronla görüntülendi

Kayseri'nin beyaza bürünen "renkli evler"i dronla görüntülendi

Kayseri'deki 150 metre yükseklikten çağlayan Uçansu Şelalesi, yılın sadece 1 ayı akıyor

Ressamın atölyesinde unutulan portreler yarım asırdır sahiplerini bekliyor

Bazı bölgeler için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı

Bazı bölgeler için kuvvetli kar ve fırtına uyarısı
Kayserispor Kulübü, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdı
Kayseri düğün çorbası

Kayseri düğün çorbası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet