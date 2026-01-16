Dolar
43.28
Euro
50.18
Altın
4,593.71
ETH/USDT
3,283.00
BTC/USDT
95,164.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) heyetini kabul etti.

Koray Taşdemir  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Murat Özkaya'nın sahibi olduğu 8 şirket ile Eyüpspor'a kayyum atandı
İstanbul Valiliğinden hafta sonu için karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısı
Bolu Dağı ve Trakya'da kar yağışı etkili oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti
Antalya'da beslediği köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle bir araya geldi

"Gazze Mahkemesi Nihai Kararı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

"Gazze Mahkemesi Nihai Kararı" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düzce'den gelen vatandaşlarla görüştü
AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet