Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Bu dil ve üslup devlet adabına ve milletimizin değerlerine yüz çevirmektir." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Bu dil ve üslup demokratik siyasetin teamüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir." ifadesini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Ülke ve dünya meseleleri ile ilgili siyaset üretmekten aciz olan marjinal örgüt diline savrulur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak CHP Genel Başkanı'nın sarf ettiği hakaret ve öfke dolu sözleri en güçlü şekilde kınıyorum. Bu dil ve üslup demokratik siyasetin teamüllerine olduğu kadar devlet adabına ve milletimizin değerlerine de yüz çevirmektir. Biz bu üslubun bizi çekmeye çalıştığı seviyesizliğe düşmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 86 milyon için gece gündüz çalışmaya, eser ve hizmet siyaseti üretmeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.