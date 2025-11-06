MHP'li Yönter partisinin Sultanbeyli ilçe başkanlığını ziyaret etti
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter Partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Istanbul
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Kandil'i, İmralı'yı Milliyetçi Hareket Partisi'nde arayan önce vicdanını kontrol etsin. Bize koltuk için parti parti dolaşıp devşirilen, çıkar için davasını satan bir insanın söz söylemeye zaten hakkı yok, olamaz. Bu itibarla Terörsüz Türkiye kutlu, büyük bir yürüyüştür. Terörsüz Türkiye, paslı zincirleri ayağından söküp atan muktedir Türkiye'nin nişanesidir." dedi.
Partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Yönter, burada katıldığı toplantıda partililere seslendi.
Yönter, sadece seçim döneminde sahada olan bir parti olmadıklarını, hayatın bütün alanında 7 gün 24 saat her zeminde milletle iç içe olmayı hedef belirleyen bir gönül hareketi olduklarını söyledi.
Cumhur İttifakı'na sonuna kadar bağlı ve sadık olduklarını dile getiren Yönter, "Cumhur İttifakı Türkiye'dir, mili birlik ve kardeşliğin timsalidir. Cumhur İttifakı vatandır, bayraktır, kızılelma ruhu, İlay-i Kelimetullah şuurudur." ifadelerini kullandı.
Dedikoduyla meşgul olmadıklarını belirten Yönter, "Cumhur İttifakı yeni yüzyıla, Allah'ın izniyle mühür vuracak, bir Türk mucizesi yaratacak. Cumhur İttifakı yeni yüzyılda gelişmiş, güçlenmiş, yükselmiş, büyümüş, refah içinde müreffeh yarınlara ulaşmış, muzaffer ve süper güç bir Türkiye'ye mutlaka ulaşacak. Bunu hep beraber başaracağız. Türk ve Türkiye Yüzyılının iki mimarı, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.
Yönter, Cumhur İttifakı'nın, dünden daha güçlü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine sonuna kadar bağlı olduğunu vurguladı.
Türkiye'yi ekonomik olarak hak ettiği bir noktaya getireceklerini kaydeden Yönter, "Ekonomideki malum ve mahut sorunlarla ilgili, Allah'ın izniyle iyileştirici ve umut verici adımlar atılıyor, hamleler yapılıyor. Enflasyon düştü, düşüyor. İnşallah, 2027 yılında tek haneli enflasyona ulaşacağız." dedi.
Türkiye'nin yeni yüzyılda daha huzurlu ve güvenli olacağını ifade eden Yönter, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin şunları söyledi:
"Artık biz, şehit tabutu taşımak istemiyoruz. Analarımızın gözyaşlarından sicim gibi yaş aksın istemiyoruz, dağlarımızda eşkıya gezsin istemiyoruz. Birlik, beraberlik ve kardeşlik istiyoruz. Dağlarımızda gezecek sadece Türk askeridir, Türk polisidir. Bunun dışında korsan, hain, terörist, eşkıya olmayacak. Dağlarımızdan çiçek toplanacak, kardeşliğin türküleri okunacak. Hakkari'de uzatılan el İstanbul'da tutulacak. Van'da vurulan davula Mersin'de eşlik edilecek. Bayram günleri geliyor, Şırnak'ta uzatılan şeker inşallah İzmir'de alınacak. Biz büyük bir milletiz. Türk-Kürt kardeşliği, ebedi ve ezeli bir kardeşliktir. Kürt kardeşlerimiz bizim can beraberimizdir. Milletimizin şerefli, eşit ve onurlu fertleridir. Türk ve Kürt arasına hiç kimse giremeyecek."
Yönter, Terörsüz Türkiye'ye ulaşıldığı zaman, bu süreçten rahatsız olanların siyasette zemin bulamayacaklarını ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun dünkü grup toplantısında yapmış olduğu çirkin konuşmayı aynen kendisine iade ettiğini söyleyen Yönter, "Sayın Genel Başkanımıza ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne yapmış olduğu hakaret ters dönmüş, muhatabını gafil avlamıştır. O ifadelerin hepsi kendisine yakışır. Müsavat Dervişoğlu'nun cemaziyelevvelini buradaki herkes bilir. Müsavat Dervişoğlu ve şürekası, Milliyetçi Hareket Partisi'yle aşık atamaz, liderimizle boy ölçüşemez. Kandil'i, İmralı'yı Milliyetçi Hareket Partisi'nde arayan önce vicdanını kontrol etsin. Bize koltuk için parti parti dolaşıp devşirilen, çıkar için davasını satan bir insanın söz söylemeye zaten hakkı yok, olamaz. Bu itibarla Terörsüz Türkiye kutlu, büyük bir yürüyüştür. Terörsüz Türkiye, paslı zincirleri ayağından söküp atan muktedir Türkiye'nin nişanesidir." şeklinde konuştu.
Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretleri kapsamında "Derdin Derdimizdir" konulu sohbet toplantılarını Sultanbeyli'de de sürdüreceklerini, "Hattı siyaset yok, sattı siyaset var, o satıh tüm vatan" mantığıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.