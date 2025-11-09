Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,446.90
BTC/USDT
102,202.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selanik’te restorasyonu tamamlanan Atatürk Evi Müzesi'nin açılış töreninde konuşuyor.
logo
Yaşam

Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü

Malatya'nın Darende ilçesindeki Günpınar Şelalesi'nde sonbahar renkleri hakim oldu.

Ayhan İşcen  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

Türkiye'nin 243. tabiat parkı olarak ilan edilen şelale, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle doğa ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunan ve tabiat parkı olarak tescillenen Günpınar, Darende Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yürüyüş, tırmanış, olta balıkçılığı, kamp ve piknik gibi birçok etkinliğin yapılabildiği şelale, özellikle sonbahar döneminde yoğun ilgi görüyor.

Tabiat parkındaki ağaçlara hakim olan sonbahar renklerinin oluşturduğu ahenk havadan görüntülendi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
2026 Yılı Hac Protokolü Cidde'de imzalandı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 10 Kasım, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatma kararlılığımızı yinelediğimiz gündür
İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 22'nin altına düştü
Siber suçlarla mücadele kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 53'ü tutuklandı

Benzer haberler

Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü

Günpınar Şelalesi sonbahar renklerine büründü

Düzce'nin ekoturizm rotası Aktaş Şelalesi, misafirlerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor

Sonbahar renklerine bürünen "orman denizi" Yedigöller'de ziyaretçi yoğunluğu

Yeni Malatyaspor, bu sezon ikinci kez puan aldı

Yeni Malatyaspor, bu sezon ikinci kez puan aldı
Sinop'ta sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor

Sinop'ta sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor
Samsun'un saklı güzelliği "Üç Parmak Şelalesi" turizme kazandırılmak isteniyor

Samsun'un saklı güzelliği "Üç Parmak Şelalesi" turizme kazandırılmak isteniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet