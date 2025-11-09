Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,399.30
BTC/USDT
101,899.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Sonbahar renklerine bürünen "orman denizi" Yedigöller'de ziyaretçi yoğunluğu

Sonbaharda yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarıyla renklenen Yedigöller Milli Parkı, okullara verilen ara tatilde doğaseverlerin akınına uğruyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Sonbahar renklerine bürünen "orman denizi" Yedigöller'de ziyaretçi yoğunluğu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Ankara ve İstanbul metropollerinin arasında yer alan Yedigöller, okullara verilen ara tatil ile hafta sonunun etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu Yedigöller'e gelen misafirler, parka adını veren Büyükgöl, Deringöl, Seringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'ün çevresinde yürüyüş yapıyor.

Rengarenk yapraklarla bezeli ağaçların görüntüsünü yansıtan göllerin yüzeyinde oluşan manzaralar da fotoğraf tutkunlarına içerik sağlıyor.

"Dilek Çeşmesi"ne de yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, çeşmeye bozuk para atıp dilek tutuyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Milli parkın simgelerinden Nazlıgöl Şelalesi de ağaçlardan dökülen farklı renklerdeki yapraklarla etkileyici bir manzara oluşturuyor.

Çadır ve karavan kamp alanlarının tamamen dolduğu milli parkta, girişlerde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Bu arada, sonbahar renklerinin bölgedeki bitki örtüsüne hakim olmasıyla ortaya çıkan manzara, havadan da görüntülendi.

Ailesiyle tatil için gelen üniversite öğrencisi Ceylin Gül, AA muhabirine, Yedigöller'e ilk defa geldiğini, çok güzel ve keyifli olduğunu söyledi.

Gül, Yedigöller'in doğa ile iç içe hissettirdiğini, binbir renkte yaprağın olduğunu, doğa tutkunlarının Yedigöller'i görmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara'dan gelen Bolu'da üniversite öğrenimi gören Merve Orun, göller ve doğanın iç içe olduğu atmosferi çok beğendiğini dile getirdi.

Orun, Yedigöller'in kasım ayında çok güzel olduğunu, üniversitedeki arkadaş topluluğuyla geldiğini ve tekrar gelmeyi düşündüklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siber suçlarla mücadele kapsamında gözaltına alınan zanlılardan 53'ü tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan yarın ABD'yi ziyaret edecek
Sivil toplum kuruluşlarından "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı
Balıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda ABD Başkanı Sayın Trump’la yaptığımız son görüşmelerde güzel adımlar attık

Benzer haberler

Düzce'nin ekoturizm rotası Aktaş Şelalesi, misafirlerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor

Düzce'nin ekoturizm rotası Aktaş Şelalesi, misafirlerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor

Sonbahar renklerine bürünen "orman denizi" Yedigöller'de ziyaretçi yoğunluğu

Sinop'ta sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenen bina sayısı 1,4 milyona ulaştı

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenen bina sayısı 1,4 milyona ulaştı
İstanbul, Wanderlust dergisinin 2025 Seyahat Ödülleri'nde altın madalya kazandı

İstanbul, Wanderlust dergisinin 2025 Seyahat Ödülleri'nde altın madalya kazandı
İstanbul'da ekimde en çok mandalina ve domates tüketildi

İstanbul'da ekimde en çok mandalina ve domates tüketildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet