Sonbahar renklerine bürünen "orman denizi" Yedigöller'de ziyaretçi yoğunluğu
Sonbaharda yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarıyla renklenen Yedigöller Milli Parkı, okullara verilen ara tatilde doğaseverlerin akınına uğruyor.
Bolu
Ankara ve İstanbul metropollerinin arasında yer alan Yedigöller, okullara verilen ara tatil ile hafta sonunun etkisiyle ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.
Sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu Yedigöller'e gelen misafirler, parka adını veren Büyükgöl, Deringöl, Seringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'ün çevresinde yürüyüş yapıyor.
Rengarenk yapraklarla bezeli ağaçların görüntüsünü yansıtan göllerin yüzeyinde oluşan manzaralar da fotoğraf tutkunlarına içerik sağlıyor.
"Dilek Çeşmesi"ne de yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, çeşmeye bozuk para atıp dilek tutuyor.
Milli parkın simgelerinden Nazlıgöl Şelalesi de ağaçlardan dökülen farklı renklerdeki yapraklarla etkileyici bir manzara oluşturuyor.
Çadır ve karavan kamp alanlarının tamamen dolduğu milli parkta, girişlerde uzun araç kuyrukları oluşuyor.
Bu arada, sonbahar renklerinin bölgedeki bitki örtüsüne hakim olmasıyla ortaya çıkan manzara, havadan da görüntülendi.
Ailesiyle tatil için gelen üniversite öğrencisi Ceylin Gül, AA muhabirine, Yedigöller'e ilk defa geldiğini, çok güzel ve keyifli olduğunu söyledi.
Gül, Yedigöller'in doğa ile iç içe hissettirdiğini, binbir renkte yaprağın olduğunu, doğa tutkunlarının Yedigöller'i görmesi gerektiğini ifade etti.
Ankara'dan gelen Bolu'da üniversite öğrenimi gören Merve Orun, göller ve doğanın iç içe olduğu atmosferi çok beğendiğini dile getirdi.
Orun, Yedigöller'in kasım ayında çok güzel olduğunu, üniversitedeki arkadaş topluluğuyla geldiğini ve tekrar gelmeyi düşündüklerini kaydetti.