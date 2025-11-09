Dolar
Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor, bu sezon ikinci kez puan aldı

Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, ligin 12. haftasında konuk ettiği Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol ile 0-0 berabere kalarak bu sezon ikinci kez puan alabildi.

Okan Coşkun  | 09.11.2025 - Güncelleme : 09.11.2025
Malatya

Son dönemde aldığı kötü sonuçlar ve puan cezalarıyla ligin son sıralarına demir atan Malatya temsilcisi, dün Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol maçından aldığı 1 puanla taraftarına moral verdi.

Bu sezon ilk puanını 6. haftada deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 kalarak alan Malatya ekibi, bu sezon çıktığı 12 maçta iki puan toplayabildi.

Doğu Anadolu temsilcisi, aldığı mağlubiyetler ve puan silme cezalarıyla -40 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Bir dönem kenti Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden Malatya temsilcisine bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından toplam 42 puan silme cezası verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
