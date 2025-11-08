Dolar
Spor, Futbol

Göztepe Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.

Emre Doğan  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Göztepe Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

İlk yarı

39. dakikada Winck'in uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'ten döndü. Ardından altıpasın içine düşen topu Göztepe savunması uzaklaştırdı.

İki takımın da pozisyon bulamadığı ilk yarı golsüz sona erdi.

Karşılaşmaya hakemler ve iki takımın oyuncuları, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz" pankartıyla çıktı.

İkinci yarı

52. dakikada Göztepe öne geçti. Arda Okan Kurtulan'ın sağdan kullandığı uzun taç atışında Kasımpaşa savunmasında seken top, altıpasın içinde Janderson'un önünde kaldı. Bu oyuncunun pasında Juan'ın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

55. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada Baldursson'un hatası sonucunda topun sahibi olan Efkan Bekiroğlu, meşin yuvarlağı Juan'a verdi. Bu oyuncu, ceza sahasına girip kaleci Gianniotis'i çalımladıktan sonra topu ağlara gönderdi: 0-2

76. dakikada Göztepe üçüncü gole yaklaştı. Ceza yayının önünde Szalai'nin hatası sonucunda topu kapan Janderson, bekletmeden Olaitan'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içinden çıkardığı şutta, kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve Göztepe karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Bu sonuçla ligde 6. galibiyetini alan Göztepe puanını 22'ye çıkardı. Süper Lig'de 6. yenilgisini yaşayan Kasımpaşa ise 10 puanda kaldı.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son 6 maçta sahadan 5. kez galibiyetle ayrıldı.

