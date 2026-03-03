Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor: Melih Aldemir
