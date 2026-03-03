Dolar
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 4. ve son haftasında yarın oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
İstanbul

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Hakan Ülker

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Kadir Sağlam

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Kocaelispor: Melih Aldemir

