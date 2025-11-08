Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor ile Alanyaspor berabere kaldı

Trenyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Selçuk Kılıç  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Trabzonspor ile Alanyaspor berabere kaldı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

9. dakikada Pina'nın uzun pasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı çizgisi önünde Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

15. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Onana'nın ceza alanından eliyle başlattığı topu sol kanattan Mustafa Eskihellaç ceza alanına doğru taşıyarak Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönen top Onuachu'ya çarparak filelere gitti: 1-0

22. dakikada Maestro'nun ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Onana'nın önünden seken top yandan auta gitti.

27. dakikada uzak mesafeden Olaigbe'nin şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçen top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında ceza alanı içinde Folcarelli'nin kafa vuruşunda, yerden seken top üsten auta gitti.

48. dakikada sağ taraftan yapılan ortada Hwang'ın kafa ile aşırdığı topu, arka direkte uygun durumda Enes Keskin kötü bir vuruşla üstten auta gönderdi.

55. dakikada Hwang'ın ceza alanı sol çaprazında şutunda, kaleci Onana tehlikeyi kornere gönderdi.

72. dakikada Enes Keskin'in yakın mesafeden şutunda, kaleci Onana topu çeldi.

73. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Maestro'nun pasında ceza yayınının hemen gerisinden Hagi'nin şutunda, top kaleci Onana'nın sağ üst köşesinden filelerle buluştu: 1-1

90+4. dakikada Zubkov'un soldan kullandığı serbest atışta arka direkte Sikan'ın kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

90+5. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran topun sahibi oldu.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

