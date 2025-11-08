Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakası beraberlikle sona erdi

Gaziantep
İlk yarı
2. dakikada Kozlowski'nin ara pasıyla buluşan Bayo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
13. dakikada Maxim'in orta sahadan pasıyla buluşan Camara'nın vuruşunda, top kaleci Fofana'da kaldı.
27. dakikada orta sahada topla ilerleyen Camara'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda, meşin yuvarlak Fofana'da kaldı.
29. dakikada Buljubasic'in kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu iyi takip eden Sowe, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İkinci yarı
59. dakikada orta sahadan topu sürerek ceza sahasına giren Emrecan'ın şutunda, meşin yuvarlak Rodrigues'e de çarparak filelerle buluştu: 1-2
66. dakikada topla ceza sahasında buluşan Sorescu, Emrecan Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada topun başına geçen Sorescu'nun vuruşunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.
74. dakikada Melih Kabasakal'ın sağdan gönderdiği topla ceza sahası dışında buluşan Rodrigues'in sert şutunda, top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-2
74. dakikada Melih Kabasakal'ın sağdan gönderdiği topla ceza sahası dışında buluşan Rodrigues'in sert şutunda, top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-2

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.