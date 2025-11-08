Dolar
Spor, Futbol

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakası beraberlikle sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakası 2-2 beraberlikle sona erdi.

Beyza Nur Eryılmaz  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakası beraberlikle sona erdi Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

İlk yarı

2.⁠ ⁠dakikada Kozlowski'nin ara pasıyla buluşan Bayo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

13. dakikada Maxim'in orta sahadan pasıyla buluşan Camara'nın vuruşunda, top kaleci Fofana'da kaldı.

27.⁠ ⁠dakikada orta sahada topla ilerleyen Camara'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda, meşin yuvarlak Fofana'da kaldı.

29.⁠ ⁠dakikada Buljubasic'in kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu iyi takip eden Sowe, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

59.⁠ ⁠dakikada orta sahadan topu sürerek ceza sahasına giren Emrecan'ın şutunda, meşin yuvarlak Rodrigues'e de çarparak filelerle buluştu: 1-2

66.⁠ ⁠dakikada topla ceza sahasında buluşan Sorescu, Emrecan Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarıyla saha kenarındaki monitörde pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi.

67.⁠ ⁠⁠dakikada topun başına geçen Sorescu'nun vuruşunda, top direğe çarparak oyun alanına döndü.

74.⁠ ⁠dakikada Melih Kabasakal'ın sağdan gönderdiği topla ceza sahası dışında buluşan Rodrigues'in sert şutunda, top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-2

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.

