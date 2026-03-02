Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Semedo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
