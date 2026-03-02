Dolar
43.96
Euro
51.53
Altın
5,411.98
ETH/USDT
1,933.10
BTC/USDT
65,781.00
BIST 100
13,421.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel-Aviv'den yayındayız Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, İsrail’den gelecek füze saldırıları bekleniyor. Dahiye bölgesinden yayındayız. İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geldi İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Doha'dan yayındayız.
logo
Spor, Futbol

Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe Kulübü, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Süha Gür  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Futbol A Takımımızın oyuncusu Nelson Semedo’nun dün akşam oynanan Hesap.com Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir Medicana Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol diz iç yan bağda kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

Semedo'nun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Güler, Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Mustafayev ile görüştü
Bakan Uraloğlu, bölge ülkelerine yönelik uçuşlardaki son durumu paylaştı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okullardaki ramazan etkinliklerine ilişkin paylaşım
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sivillerin hayatını tehdit eden ve uluslararası hukuka aykırı her türlü eyleme karşıdır
DMM "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi

Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Londra derbilerinden kayıpsız ayrılan Arsenal, liderliğini korudu

⁠A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Malta'yı konuk edecek

⁠A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Malta'yı konuk edecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları yapılacak
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor'u ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet