Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarınki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Burak Olcar
15.30 İstanbulspor-Boluspor: Asen Albayrak
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Çağdaş Altay
20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Ozan Ergün