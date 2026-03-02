Dolar
43.96
Euro
51.63
Altın
5,394.80
ETH/USDT
1,947.10
BTC/USDT
66,229.00
BIST 100
13,356.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın başkenti Tahran'da çok sayıda noktada art arda şiddetli patlamalar meydana geldi – VTR
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Süha Gür  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarınki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Burak Olcar

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

15.30 İstanbulspor-Boluspor: Asen Albayrak

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Çağdaş Altay

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor: Ozan Ergün

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, sivillerin hayatını tehdit eden ve uluslararası hukuka aykırı her türlü eyleme karşıdır
DMM "Türkiye'de bulunan bir Amerikan askeri üssünün vurulduğu" iddiasını yalanladı
Zonguldak-Ankara kara yolundaki trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu
Türk Kızılaydan ramazanda 21 ülkede insani yardım seferberliği

Benzer haberler

Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi

Nelson Semedo'nun sol diz iç yan bağında kısmi yırtık tespit edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Londra derbilerinden kayıpsız ayrılan Arsenal, liderliğini korudu

⁠A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Malta'yı konuk edecek

⁠A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Malta'yı konuk edecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları yapılacak
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor'u ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet