Dolar
43.97
Euro
51.54
Altın
5,402.87
ETH/USDT
1,915.80
BTC/USDT
65,263.00
BIST 100
13,258.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzelerin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde sirenler çaldı İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Hayfa'dan yayındayız
logo
Spor, Futbol

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Emre Doğan  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 3 müsabakanın 2'sini kazanan, 1'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, son haftaya 6 puan ve averajla 4. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekiple aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise averajla 3. basamakta yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kupada A, B ve C gruplarında 8'er takım mücadele ediyor. Dördüncü ve son hafta maçlarının ardından ilk 2'de yer alan 6 ekip ile en iyi 2 grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.

A Grubu'nda yarın oynanacak son hafta karşılaşmalarının programı ve puan durumu şöyle:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

15.30 İstanbulspor-Boluspor

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1.Galatasaray33--6249
2.Corendon Alanyaspor321-7257
3.Trabzonspor32-19276
4.RAMS Başakşehir32-16336
5.Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük3-2136-32
6.Fethiyespor3-1215-41
7.Boluspor3-1216-51
8.İstanbulspor3-1229-71
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 65 şüpheliden 37'si tutuklandı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 10 işçi alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
Türkiye-İran sınırındaki gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

⁠A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Malta'yı konuk edecek

⁠A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Malta'yı konuk edecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları yapılacak

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Antalyaspor ile Fenerbahçe berabere kaldı

Antalyaspor ile Fenerbahçe berabere kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet