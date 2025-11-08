Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,380.00
BTC/USDT
101,708.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ceren Aydınonat  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile yapılan karşılaşmada 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular ise günü yenilenme ve aktif dinlenmeyle geçirdi.

Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in tutuklandığı rüşvet soruşturmasında 3 kişiye daha gözaltı
Bakan Kurum: Gelecek hafta 350 bininci deprem konutunu teslim edeceğiz, yıl sonunda evine girmeyen depremzede kalmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği bir dönüm noktasıdır
DSİ'nin geliştirdiği "Sensör Havzası Projesi" ile taşkınlar önceden saptanarak zararları azaltılacak
AFAD gönüllüsü 350 üniversite öğrencisi, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

Benzer haberler

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakası beraberlikle sona erdi

Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 49. kez karşılaşacak

Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak

Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak
Gençlerbirliği sahasında kazandı

Gençlerbirliği sahasında kazandı
Trabzonspor ile Alanyaspor 19. randevuda

Trabzonspor ile Alanyaspor 19. randevuda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet