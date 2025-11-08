Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı.
Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Viktoria Plzen ile yapılan karşılaşmada 60 dakika ve üzeri oynayan futbolcular ise günü yenilenme ve aktif dinlenmeyle geçirdi.
Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak.