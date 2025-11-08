Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Bayern Münih'in rekor başlangıç hayali sona erdi

Almanya 1. Futbol Ligi'ne (Bundesliga) 9'da 9 yaparak başlayan Bayern Münih'in, üst üste alacağı iki galibiyetle kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcı rekorunu kırma hedefi, deplasmanda Union Berlin ile 2-2 berabere kalmasıyla sona erdi

Fatih Erel  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Bayern Münih'in rekor başlangıç hayali sona erdi

İstanbul

Union Berlin deplasmanında galibiyet serisi sona eren Bavyera ekibi, 2014-15 sezonunda elde ettiği 10 maçlık başlangıç galibiyet rekorunu egale etme şansını kaybetti.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede, ev sahibi Union Berlin 27. dakikada Danilho Doekhi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bayern Münih, 38. dakikada Luis Diaz ile beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekip, 83. dakikada Doekhi'nin ikinci golüyle 2-1 öne geçerken Bayern Münih'te Harry Kane, 90+3'te maçın skorunu belirleyen golü kaydetti ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bayern Münih, Bundesliga'da sezonun ilk 9 maçını kazanıp 10. maçta ise berabere kalarak 28 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor.

