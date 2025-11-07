Gençlerbirliği sahasında kazandı

Ankara
4. dakikada sol kanattan gelişen atakta Tongya'nın ceza sahasına gönderdiği pasta Koita'nın vuruşunda topu kaleci Muhammed Şengezer, sağ direğin yanında kontrol etti.
10. dakikada Gençlerbirliği'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında boş kalan Goutas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Thalisson'un vole vuruşunda top üstten auta gitti.
17. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Göktan Gürbüz'ün pasında Tongya'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
35. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan dönen topu takip eden Koita'nın vuruşunda Başakşehir defansı meşin yuvarlağı karşıladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Dele-Bashiru'nun çektiği şutta meşin yuvarlak Thalisson'a çarparak ağlara gitti: 1-0.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Gençlerbirliği üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Da Costa'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Crespo, kaleci Velho'nun yanından verdiği pasta Shomurodov, topu ağlara gönderdi: 1-1
51. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Ceza sahasında Umut Güneş ile girdiği ikili mücadelede Tongya'nın yerde kalması üzerine hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltı noktasını gösterdi.
53. dakikada penaltıyı kullanan Niang, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
75. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan gelişen atağında ceza sahasında Tongya'nın pasında Göktan Gürpüz, ayak içiyle yaptığı vuruşta top üstten az farkla auta gitti.
90+9. dakikada Shomurodov'un pasında Umut Güneş'in ceza sahasında yaptığı tek vuruşta kaleci Velho, meşin yuvarlağı sağ direğin dibinden kurtardı.
Gençlerbirliği, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Başkent ekibi, bu sonuçla puanını 11'e çıkartırken, RAMS Başakşehir 13 puanda kaldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.