Dolar
42.60
Euro
49.59
Altın
4,196.24
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,279.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal ürünler üreten bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve futbolcu Dorgeles Nene, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç ekibi Brann ile deplasmanda oynayacakları maça ilişkin Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

THY, TUSAŞ şehidi Ekici'nin kızının pilot koltuğuna oturma isteğini yerine getirdi

Türk Hava Yolları (THY), Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) 23 Ekim 2024'te düzenlenen terör saldırısında şehit olan mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin kanseri yenen 10 yaşındaki kızı Ece Naz Ekici'yi bir uçağın pilot koltuğuna oturttu.

Gökhan Yılmaz  | 10.12.2025 - Güncelleme : 10.12.2025
THY, TUSAŞ şehidi Ekici'nin kızının pilot koltuğuna oturma isteğini yerine getirdi

İstanbul

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, sosyal medya hesabından, şehit Ekici'nin anısına 5 bin fidan dikim programı kapsamında kızı Ece Naz'ın kendisini ziyaret ettiği anları paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kanseri yenen Ece Naz'ın havacılığa meraklı olduğunu belirten Bolat, paylaşımında, "Henüz 10 yaşında olan ve cesaretiyle kanseri de yenmeyi başarmış Ece Naz, TUSAŞ mensubu annesi Zahide Güçlü Ekici gibi havacılık sevdalısı. Bir ay önce kendisini ağırladığımızda test pilotu olmak istediğini söylemişti. Biz de onu hangarlarımızda gezdirerek uçaklarımızı yakından incelemesini sağlamıştık. O gün gözlerindeki ışıltıyı unutmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

THY'nin bir uçağındaki pilot koltuğunda Ece Naz'ın çekilen fotoğraflarına da paylaşımında yer veren Bolat, şunları kaydetti:

"Ziyaretimize, THY'de ikinci pilot olarak görev yapan ve havacılık sevgisini teknisyen babasından devralmış Başak Bensu Bayramoğlu da katılmıştı. Ece Naz, pilotlukla ilgili merak ettiği tüm soruları kendisine sorarken, havacılığın aslında bir kuşaktan diğerine aktarılan güçlü bir tutku olduğunu bir kez daha görmüştük. Küçük yaşına rağmen büyük hedefler koyan Ece Naz'ın bir gün Türk havacılığının gökyüzündeki gururu olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerle paylaştığım fotoğraf karelerinin, tüm çocuklarımıza ve gençlerimize hayallerinin peşinden gitmek için cesaret vermesini diliyorum. Cenab-ı Allah'tan rahmet dilediğimiz şehidimiz Zahide Güçlü Ekici'nin emanetine sahip çıkmayı ise bir borç biliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Herkesin eşit şartlarda yarıştığı bir toplumsal ortam oluşturmalıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkmenistan'a gidecek
THY, TUSAŞ şehidi Ekici'nin kızının pilot koltuğuna oturma isteğini yerine getirdi
Kırıkkale OSB'de bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Elazığ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Benzer haberler

THY, TUSAŞ şehidi Ekici'nin kızının pilot koltuğuna oturma isteğini yerine getirdi

THY, TUSAŞ şehidi Ekici'nin kızının pilot koltuğuna oturma isteğini yerine getirdi

THY'nin 11 ayda taşıdığı yolcu sayısı 85,3 milyon oldu

Türkiye'nin milli hava platformları Afrika'da kanatlanıyor

THY, Türkiye ile Ürdün arasında haftada 28 seferle iki ülkeyi buluşturuyor

THY, Türkiye ile Ürdün arasında haftada 28 seferle iki ülkeyi buluşturuyor
Airbus'tan A320'lere yazılım güncellemesi uyarısı

Airbus'tan A320'lere yazılım güncellemesi uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet