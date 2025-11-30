Dolar
Dünya

THY, Türkiye ile Ürdün arasında haftada 28 seferle iki ülkeyi buluşturuyor

Türk Hava Yolları (THY), 1982’de tek seferle başladığı Amman uçuşlarını bugün haftada 28 seferle sürdürüyor.

Turgut Alp Boyraz  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
THY, Türkiye ile Ürdün arasında haftada 28 seferle iki ülkeyi buluşturuyor Fotoğraf: Salaheddin Mohamad/AA

Amman

THY Amman Ofisi, Ürdün’de birlikte çalıştığı acenteler için ödül töreni düzenledi.

Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilen törende, Türk Hava Yolları ile çalışan acentelere çeşitli ödüller verildi. Ayrıca etkinlik kapsamında yapılan kura çekilişinde, katılımcılara THY ile Türkiye ve dünyanın farklı noktalarına uçuş biletleri hediye edildi.

THY ile ilgili sunumların yapıldığı törene Türkiye’nin Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Bulgaristan’ın Amman Büyükelçisi Metin Kazak, THY Ürdün Ofisi Müdürü Dr. Taner Erim, THY ile çalışan acente temsilcileri, Ürdün’deki Türk kuruluşlarının çalışanları ve THY Amman Ofisi personeli katıldı.

Törende konuşan THY Amman Ofisi Müdürü Erim, Amman ile Türkiye arasında haftada 28 sefer düzenlediklerini belirtti. Erim, THY’nin Amman’a uçuşlarının 1982’de tek seferle başladığını, bugün sefer sayısının 28’e çıkmasının kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Erim, bu seferlerin sadece iki ülke arasındaki yolculukları kolaylaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda aileleri, insanları ve kültürleri birbirine yakınlaştıran önemli bir köprü görevi gördüğünü vurguladı.

Bölgenin ve havacılık sektörünün son yıllarda ciddi zorluklarla karşılaştığını hatırlatan Erim, tüm bu süreçlerin THY ile çalışan acentelerin sürdürdüğü destek sayesinde başarıyla aşıldığını ifade etti. Bu işbirliğinin THY’yi daha da güçlendirdiğini belirten Erim, geleceğe güvenle ve iyimserlikle baktıklarını dile getirdi.

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olan THY’nin 506 uçaktan oluşan modern bir filoya sahip olduğunu aktaran Erim, bu sayının 2033 yılına kadar 835’e çıkarılmasının planlandığını söyledi.

Erim, THY’nin halihazırda 123 ülkede 342 destinasyona sefer düzenlediğini de kaydetti.

