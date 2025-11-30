Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,034.40
BTC/USDT
91,287.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağmur etkili olurken, yağış nedeniyle bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Ekip  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

İstanbul

Kentin Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Okmeydanı, Şişli, Fatih, Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Yağışın da etkisiyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz ve Üsküdar'da aralıklarla yağmur etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum nedeniyle 4 sera hasar gördü
Başkentte pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 çocuk yaralandı
TÜRGEV, Helal Expo 2025’te gençlerin helal değerlere uygun üretimlerini tanıttı
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor
Artvin'de örtü yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 442'ye yükseldi

Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 334'e çıktı

Japon girişimci, ülkesinde helal gıdaya erişimde zorlanan Müslümanlar için bu sektöre girdi

Japon girişimci, ülkesinde helal gıdaya erişimde zorlanan Müslümanlar için bu sektöre girdi
İstanbul'da ekim ayındaki yağış artışına rağmen barajlardaki su seviyesi düştü

İstanbul'da ekim ayındaki yağış artışına rağmen barajlardaki su seviyesi düştü
Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet