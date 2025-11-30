İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor
İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağmur etkili olurken, yağış nedeniyle bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul
Kentin Avrupa Yakası'nda Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Okmeydanı, Şişli, Fatih, Zeytinburnu ve Beşiktaş'ta yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.
Yağışın da etkisiyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Anadolu Yakası'nda ise Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy, Ümraniye, Çekmeköy, Beykoz ve Üsküdar'da aralıklarla yağmur etkili oluyor.
Yağış nedeniyle bazı bölgelerde de trafikte yoğunluk yaşanıyor.
İBB Cep Trafik haritası verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.