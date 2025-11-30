Antalya'nın Manavgat ilçesinde hortum nedeniyle 4 sera hasar gördü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan hortum, dört serada hasara yol açtı.
Antalya
Yavruoğlan ve Gündoğdu mahallelerinde meydana gelen hortumda, 4 seranın demir aksamları kırıldı, çatıları çöktü ve naylon kaplamaları parçalandı.
Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, üreticilerle yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, 40 dönümlük alanda yer alan seraların 16 dönümünde 10 milyon liranın üzerinde zarar tespit edildiğini bildirdi.
Metin, TARSİM Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek eksperlerin hasar tespiti için yönlendirildiğini kaydetti.
Serası zarar gören üreticilerden Mustafa Şirin, hortumun yaklaşık yarım saat sürdüğünü belirterek, kapının yıkıldığını, seraların arkasındaki ağaçların devrildiğini, evinin çatısı ile köpek kulübesinin savrulduğunu ifade etti.