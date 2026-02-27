Dolar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli OSB Model Fabrika Açılış Töreni"nde konuşuyor.
logo
Yaşam

Antalya'da genç kadının karaciğerindeki 7 santimetrelik kitle robotik cerrahiyle alındı

Antalya’da hipertansiyon ve nefes darlığı şikayetiyle başvurduğu hastanede karaciğerinde 7 santimetreden büyük bir kitle tespit edilen kadın, robotik cerrahiyle yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Ayşe Yıldız  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
Antalya'da genç kadının karaciğerindeki 7 santimetrelik kitle robotik cerrahiyle alındı

Antalya

Alanya ilçesinde bir giyim markasının şubesinde çalışan 27 yaşındaki Özlem Korkusuz, tansiyonu düşmeyince hastaneye başvurdu.

İlk incelemelerde böbrek rahatsızlığından şüphelenilen Korkusuz'un yapılan testlerinde karaciğerinde kitle tespit edildi. Doktorların önerisiyle Antalya'ya yönlendirilen Korkusuz'a, konforlu ve hızlı iyileşme sağladığı için robotik cerrahi uygulandı.

Yaşam Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, robot kolları aracılığıyla küçük kesilerden girerek karaciğerdeki kitlenin tamamını başarıyla temizledi.


Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Korkusuz, AA muhabirine, kilosundan dolayı kendisine robotla yapılacak ameliyatın daha konforlu olacağı söylenince bunu tercih ettiğini söyledi.

Operasyon sürecinin kısa sürdüğünü belirten Korkusuz, "Acı çekeceğim, ağrım olacak, operasyon uzun sürecek gibi bir psikolojiye hiç girmedim. Çünkü süreçle ilgilenen ekip, her aşamayı ayrıntılı şekilde anlattı, sürekli bilgilendirildim." dedi.

Ameliyat sonrası tansiyon ilaçlarını bıraktığını ve nefes darlığının geçtiğini söyleyen Korkusuz, şunları kaydetti:

"Robotla yapılan ameliyat gerçekten büyük konfor sağlıyor. Çok acı çekmedim, kısa sürede normal hayatıma döndüm. Karın bölgemde inanılmaz bir hafifleme hissi var. Nefes alışverişim düzeldi ve uyurken artık zorlanmıyorum. Tansiyonum 25-27 seviyesindeydi, üç ilaç kullanıyordum. Ameliyattan sonra problemim çözüldü, ilaçları bıraktım."

"Robotla karaciğer ameliyatı belirli merkezlerde yapılabiliyor"

Prof. Dr. Bülent Aydınlı da müdahale edilmediğinde karaciğerdeki kitlenin büyüyüp yayılabileceğini, tümöre de çevirebileceğini söyledi.

Hastaya kapalı veya robotik ameliyat önerdiklerini dile getiren Aydınlı, "Hastamızın kilosu nedeniyle robotik yöntem daha uygundu. Karaciğerin sol tarafını robotik cerrahiyle çıkardık. Robotik yöntem, küçük kesiden girip karnın içini 360 derece, üç boyutlu görmemizi sağlıyor ve robot kolları insan elinden daha fazla manevra yapabiliyor. Operasyon 1,5 saatte başarıyla tamamlandı ve iyileşme çok hızlı oldu. Karaciğerin damarsal yapısı nedeniyle bu ameliyat özellikli bir müdahale gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Robotun karaciğer ameliyatlarında kullanımının sınırlı olduğuna dikkati çeken Aydınlı, bu yöntemin yalnızca belirli merkezlerde uygulanabildiğini sözlerine ekledi.


CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasına yönelik davada, geçici kurulun görevine devam kararı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar
İçişleri Bakanlığından bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
İzmir'de kumpirden zehirlenen kadının ölümüyle ilgili işletme sahibinin kocasına da dava
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan, 28 Şubat "postmodern darbesi"ne ilişkin açıklama
