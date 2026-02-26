Dolar
Gündem

Arka arkaya denk gelen 4 tatil dönemi turizmi hareketlendirecek

Okullardaki ara tatil, Ramazan Bayramı, Nevruz ve Paskalya tatillerinin aynı döneme denk gelmesi Antalya'da otellerdeki rezervasyonları hareketlendirdi.

Ayşe Yıldız, Mustafa Karabıyık  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Arka arkaya denk gelen 4 tatil dönemi turizmi hareketlendirecek

Antalya

16-20 Mart'ta ara tatil, 20-22 Mart'ta Ramazan Bayramı, 21 Mart'ta Nevruz, 5 Nisan'da Paskalya Bayramı'nın kutlanacak olması turizme pozitif yansıdı.

Açık olan otellerde, turistler için hummalı çalışma gerçekleştirildi. Birçok otel altyapısında yeniliğe giderken bazı otellerde özellikle iç pazar için konser ve eğlence programları organize edildi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek, AA muhabirine, 2025'in turist sayısı ve turizm geliri açısından rekorların kırıldığı bir sezon olduğunu söyledi.

Çek, 2026 sezonuna güzel başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Mart ayı bunun için iyi bir eşik oldu. Ara tatil, sonrasında Ramazan Bayramı. Onu takip eden süreçte Nevruz ve Paskalya'yı düşündüğümüz zaman 2026 sezonuna başlangıç için bütün taşların yerine oturduğu güven veren mart ayı gözüküyor. İran'daki siyasi durumdan dolayı Nevruz döneminde beklenen ilgi önceki yıllardaki kadar olmayabilir." diye konuştu.

Mart ortasında başlayacak hareketliliğin nisanın ilk haftasına kadar süreceğini ifade eden Çek, tatillerin turizme ciddi anlamda can suyu olacağını vurguladı.

Çek, iç pazarın genelde son dakika rezervasyonları yaptırdığını kaydederek, "Tatiller dolayısıyla ciddi hareketlilik olacak. Biz de ona göre altyapımızı hazırlıyoruz. Antalya bölgesi bundan olumlu anlamda faydalanacak." dedi.

"Fiyatların uygun olması dolayısıyla talep hayli fazla"

Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral ise aynı döneme denk gelen tatiller sayesinde turizm sezonuna hızlı giriş yapılacağını söyledi.

Yüksek sezon başlamadığı için fiyatların daha uygun olduğuna dikkati çeken Süral, "Fiyatların uygun olması dolayısıyla talep hayli fazla. Otelciler kendilerini sürekli geliştiriyor ve birçok tesiste sanatçılı programlar hazırlanıyor. Bu da sektörü ciddi şekilde hareketlendiriyor." dedi.

Süral, 2026'nın olumlu ancak "nazlı" bir yıl olacağını öngördüklerini vurgulayarak, verilerin dikkatle analiz edilip zamanında müdahaleler yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.

"Tatil döneminde yüzde 90 doluyuz"

Granada Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Osman Üçdan ise otellerinde iç, dış ve havuzlar dahil komple yeniliğe giderek sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Dört farklı tatilin aynı döneme denk gelmesi sayesinde rezervasyonların iyi olduğunu belirten Üçdan, "Bayramlarla birlikte sezonu açıyoruz, sonrası toplantı grupları var. Geçen seneden daha iyi bir sezon olacağına inanıyoruz. Çünkü çok iyi hizmet veriyoruz. Ramazan Bayramı için konserli programlar organize ettik. İç pazar için Ebru Gündeş, Koray Avcı ve Aşkın Nur Yengi konserlerimiz olacak. Dış pazar için ise animasyonlarımız var." dedi.

"Sezondan beklentimiz üst düzeyde"

IC Hotels Green Palace Genel Müdürü İsmail Çağlar, otellerinde bu dönemde yabancı misafirlerin tatil yaptığını, ramazan sonrası ise iç pazarın hareketli olacağını anlattı.

İç pazarın daha çok "son dakika" rezervasyonları yaptırdığına işaret eden Çağlar, sezona önemli yatırımlar yaparak, hızlı şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

Sezondan beklentilerinin üst düzeyde olduğuna değinen Çağlar, "Ramazan Bayramı tatili uzatılırsa sektör için çok daha iyi katkı sunacaktır. Hava şartları da önemli. Bayramlar nedeniyle eğlenceli, yiyecek içecekli bütün programlarımızı hazırladık." dedi.

