Bakan Fidan'dan, Almanya'daki temaslarına ilişkin paylaşım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Almanya'daki temaslarında ikili ilişkiler ve bölgesel ile küresel gelişmeleri ele aldıklarını belirterek "Müttefikimiz Almanya'yla ikili, bölgesel ve uluslararası konulardaki yakın eş güdüm ve işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Fidan, Nsosyal hesabından, resmi ziyarette bulunduğu Almanya'daki temaslarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Fidan, Türkiye ile İngiltere arasında nisanda imzalanan Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi'nin ardından bugün de Berlin'de Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması Üçüncü Toplantısı yapıldığını belirtti.

Bir önceki toplantının 12 yıl önce düzenlendiğine işaret eden Fidan, bu toplantının iki ülkenin stratejik işbirliğini daha da ileri taşıma yönündeki ortak iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Fidan, başta Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul olmak üzere Alman yetkililerle yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerin kapsamlı biçimde ele alındığını aktardı.

Savunma sanayii, ekonomi, enerji ve bağlantısallık gibi alanlardaki işbirliklerini somut projelerle ve karşılıklı yatırımlarla derinleştirmeyi sürdüreceklerini belirten Fidan, "Almanya'daki Türk toplumunun, ilişkilerimizin beşeri, kültürel ve ekonomik temelini güçlendiren önemli bir köprü olduğunu, bu bağların korunmasının önemini bir kez daha vurguladık." ifadesini kullandı.

Fidan, görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeleri de ele aldıklarına dikkati çekerek, "Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'nin hazırlıkları, Avrupa güvenliği, Rusya - Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeler, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaş ve Gazze'deki durum başta olmak üzere güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mevcut krizlerin diplomatik yollarla çözülmesinin önemini vurguladık." ifadelerine yer verdi.

Türkiye ile Almanya arasındaki çok boyutlu ortaklığın, Avrupa'nın istikrarı ve refahı bakımından da büyük önem taşıdığını belirten Fidan, "Müttefikimiz Almanya'yla ikili, bölgesel ve uluslararası konulardaki yakın eş güdüm ve işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.