İsrail'in Lübnan'a saldırısında halka ekmek dağıtımı hazırlığı yapan 2 kişi yaralandı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Haruf beldesinde belediyeye ait bir aracı hedef aldığı saldırıda, halka ekmek dağıtımı hazırlığı yapan 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 15 Mayıs'ta 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), sabah saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Haruf beldesinde belediye binası yakınında bulunan belediyeye ait aracı füze ile hedef aldı.

Saldırıda, beldede halka ekmek dağıtımı hazırlığı yapan bir belediye üyesi ile bir kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bunun yanı sıra, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye'ye bağlı Furun beldesinde bir motosikleti hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıyla eş zamanlı olarak İsrail savaş uçakları da Furun beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları Sur kentine bağlı Şehhabiye beldesi ile Cizzin bölgesindeki Reyhan Tepeleri'ni vurdu, Mercayun ilçesindeki Arid Debbin bölgesi ve Bint Cubeyl ilçesine bağlı Beyt Yahun beldesi ise topçu atışlarıyla hedef alındı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 20 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.