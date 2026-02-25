Dolar
Yaşam

Muratpaşa ilçesindeki okulda öğrenciler ramazan coşkusunu yaşadı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Yesevi İlkokulu'nda öğrencilerin, ramazan ayının manevi atmosferini yaşayabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Rabia Sapmaz  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Muratpaşa ilçesindeki okulda öğrenciler ramazan coşkusunu yaşadı

Antalya

Milli Eğitim Bakanlığının "Maarifin Kalbinde Ramazan" başlığıyla illere gönderdiği yazı kapsamında, öğretmenler ve öğrenciler tarafından okuldaki sınıflar ramazan temalı dekorasyonlarla süslendi, duvarlara ramazan ayıyla ilgili sözler asıldı.

Yöresel kıyafetleri ve davuluyla okula gelen Din Kültürü öğretmeni Adem Hatipoğlu, öğrencilerin ramazan coşkusuna eşlik etti.

Öğrenciler, okulun bahçesinde, davul eşliğinde maniler söyleyip, ilahi okudu.

Okul Müdürü Ali Sapmaz, AA muhabirine, ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhunun en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuz doğrultusunda okulda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Sapmaz, "Çocuklarımız hem ramazan ayının manevi atmosferini hissediyor hem de bu kültürel değeri yaşayarak öğreniyor." dedi.

3. sınıf öğrencisi Perihan Çakmak, ramazan ayını farklı etkinliklerle kutladıklarını ve bu yıl ramazan ayının okulda çok daha renkli geçtiğini söyledi.

Öğrencilerden Hira Badur da ramazan davulcusu etkinliğinin eğlenceli geçtiğini belirterek, öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

Öğrencilerden Mustafa Bekir Tosun da okulda ramazan ayını yansıtan çeşitli etkinliklere katılarak, ramazanı daha iyi anladıklarını söyledi.


İzmir'de yasa dışı bahiste kullanılan "finans evleri" deşifre edildi, 49 şüpheli tutuklandı
Antalya merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı sayısı 60'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Zeytinburnu'nda polis eğitim merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Cedit Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarında sona gelindi
