Dünya

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 442'ye yükseldi

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısı 442'ye çıktı.

Aynur Şeyma Asan  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 442'ye yükseldi

Ankara

Endonezya'da son zamanlarda birçok kişinin hayatını kaybetmesine yol açan olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansının (BNPB) internet sitesindeki verilere göre, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 442'ye yükseldi.

Kayıp 400'den fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken yaralı sayısı 646'ya çıktı.

Jakarta Post'un haberine göre yetkililer, birçok yolun kapandığını, telekomünikasyon altyapısının zarar gördüğünü ve karadan ulaşılamayan bölgelere helikopterler aracılığıyla insani yardım götürdüklerini açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, İklim Bilim ve Jeofizik Ajansı, olumsuz hava koşullarının birkaç gün daha süreceği uyarısında bulunmuştu.

Endonezya Afetle Mücadele Ajansı Başkanı Suharyanto, Sumatra Adası'nın kuzeyinin afetlerden en ağır etkilenen bölge olduğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının zorlu arazi koşulları, hasar gören yollar ve olumsuz hava şartları nedeniyle güçlükle sürdürüldüğünü kaydetmişti.

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 442'ye yükseldi

Endonezya'da şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 442'ye yükseldi

