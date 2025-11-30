Dolar
Gündem

Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemiz, 1954'ten bu yana üyesi olduğu Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nda başkanlık görevine seçildi." ifadelerini kullandı.

Serhat Tutak  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin 1954'ten bu yana üyesi olduğu Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nda (GFCM) başkanlık görevine seçildiğini bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin sürdürülebilir balıkçılık yönetiminde uluslararası güç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, 1954'ten bu yana üyesi olduğu GFCM'de ilk kez başkanlık görevine seçildi. Bu tarihi adımla birlikte, karar alma süreçlerindeki etkinliğimiz artacak. Ülkemiz uygulamaları bölgesel yönetime daha fazla yansıyacak, Akdeniz ve Karadeniz'de sürdürülebilir balıkçılıktaki öncülüğümüz güçlenecek. Hayırlı, uğurlu olsun."


Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi
