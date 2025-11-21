Ağrı'daki Taşlıçay Derecek Barajı'nda su tutulmaya başlandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Ağrı Taşlıçay'da inşa edilen Derecek Barajı'nda su tutma işleminin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, DSİ tarafından Ağrı Taşlıçay'da inşa edilen Derecek Barajı'nda su tutma işleminin gerçekleştirildiğini aktararak, "Su tutulmaya başlanmasıyla birlikte, bölgedeki 9 bin 960 dekar tarım arazisini modern sulama sistemleriyle buluşturacağız." ifadesini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde su kaynaklarının verimli kullanılması, kuraklıkla mücadele ve modern sulamanın yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen projelere yenisi eklendi.
DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Ağrı Taşlıçay Derecek Barajı'nda su tutulmaya başlandı.
"Tarım arazilerini modern sulama sistemleriyle buluşturacağız"
Açıklamada görüşlerine de yer verilen Bakan Yumaklı, su tutma işlemi başarıyla gerçekleştirilen barajın, bölge ekonomisi ve tarımsal kalkınma için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "Su tutulmaya başlanmasıyla birlikte, bölgedeki 9 bin 960 dekar tarım arazisini modern sulama sistemleriyle buluşturacağız. Temelden yüksekliği 33,2 metre olan ve 3 milyon 287 bin metreküp su depolama hacmine sahip bu tesis sayesinde çiftçilerimiz, arazilerinden daha yüksek verim alacak. Bu yatırım, hem ürün çeşitliliğini artıracak hem de üreticimizin cebine girecek tarımsal gelirleri yükseltecektir." değerlendirmelerinde bulundu.
"Tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak"
Yumaklı, suyun sürdürülebilir yönetiminin, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede kilit rol oynadığına dikkati çekerek, Bakanlık olarak altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini bildirdi.
DSİ Genel Müdürlüğünün, Türkiye'nin dört bir yanında güçlü altyapı yatırımları yaptığını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Küresel iklim değişikliği ve su kaynakları üzerindeki baskıların arttığı bu dönemde, Taşlıçay Derecek Barajı da bu vizyonun bir ürünüdür. Bu eser, bölge halkının uzun vadeli su ihtiyacını karşılarken tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine de büyük katkı sağlayacaktır. DSİ Genel Müdürlüğümüz, ülke genelinde benzer projelerle suyun sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenilir şekilde vatandaşlara ulaştırılması, tarımsal üretimin artırılması için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.