Balıklı Rum Hastanesinde SGK'yi 112 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 6 zanlı yakalandı
Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli bir doktorun öncülüğünde sahte reçeteler fatura edilmesi suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) 112 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2017-2021 yıllarında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere, sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ye fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.O, eczacı Y.E, eczacı A.H, eczacı çalışanı R.Ç, ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında bugün arama, yakalama ve gözaltı talimatları verildiği bildirildi.
Açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumunun provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip edilip hastaneye hiç gitmemiş olan hastalara, 10 günlük kontrol muayene tarihi geçen hastalara ya da hastanede başkaca branşlarda kaydı bulunan ancak kendi branşı olan çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara usulsüz protokol numaraları üretilerek reçete düzenlenmesi ve ilaçların usulsüz yöntemlerle temin edilmesi suretiyle tanzim edilen reçetelerin fatura edilmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun suç tarihi itibarıyla 112 milyon lira zarara uğratıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satılarak maddi menfaat temin edildiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin 6'sı gözaltına alınırken 1 şüphelinin firari olduğu belirtildi.