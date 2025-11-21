Dolar
42.45
Euro
49.05
Altın
4,043.81
ETH/USDT
2,745.20
BTC/USDT
84,456.00
BIST 100
10,885.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’da “İnegöl Giriş Kavşağı Açılış Töreni”nde konuşuyor
logo
Gündem

Balıklı Rum Hastanesinde SGK'yi 112 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 6 zanlı yakalandı

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü'nde görevli bir doktorun öncülüğünde sahte reçeteler fatura edilmesi suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) 112 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Melike Gallenkuş Ayfar  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Balıklı Rum Hastanesinde SGK'yi 112 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 6 zanlı yakalandı

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2017-2021 yıllarında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere, sahte reçeteler üretilmek suretiyle SGK'ye fatura edildiği iddiasına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, soruşturma kapsamında "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "verileri hukuka aykırı olarak verme ve ele geçirme" suçlarından Prof. Dr. A.E, tıbbi sekreter N.O, eczacı Y.E, eczacı A.H, eczacı çalışanı R.Ç, ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında bugün arama, yakalama ve gözaltı talimatları verildiği bildirildi.

Açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumunun provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip edilip hastaneye hiç gitmemiş olan hastalara, 10 günlük kontrol muayene tarihi geçen hastalara ya da hastanede başkaca branşlarda kaydı bulunan ancak kendi branşı olan çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara usulsüz protokol numaraları üretilerek reçete düzenlenmesi ve ilaçların usulsüz yöntemlerle temin edilmesi suretiyle tanzim edilen reçetelerin fatura edilmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun suç tarihi itibarıyla 112 milyon lira zarara uğratıldığı belirlenmiştir. Ayrıca, temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satılarak maddi menfaat temin edildiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin 6'sı gözaltına alınırken 1 şüphelinin firari olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esenyurt'ta ilaçlamadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi taburcu edildi
Anne ve kızının evlerinin önünde elektrik akımına kapılmasıyla ilgili 9 sanığa dava
Yargıtay, hatalı sollama sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezasını onadı
Balıklı Rum Hastanesinde SGK'yi 112 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 6 zanlı yakalandı
Türkiye ekimde 5 milyon 683 bin 717 yabancı ziyaretçiyi ağırladı

Benzer haberler

Balıklı Rum Hastanesinde SGK'yi 112 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 6 zanlı yakalandı

Balıklı Rum Hastanesinde SGK'yi 112 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 6 zanlı yakalandı

İmmünoterapi ilaçlarının SGK geri ödeme listesine alınmasıyla kanser hastalarının tedaviye erişimi kolaylaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet