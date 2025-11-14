Dolar
Gündem

Bakan Yumaklı, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesini ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan'da Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Alper Korkmaz  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Bakan Yumaklı, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesini ziyaret etti

İstanbul

Yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu şehit olan pilot Hasan Bahar'ın Avcılar’daki baba evini ziyaret eden Bakan Yumaklı, şehidin ailesi ve yakınları ile görüştü.

Aileye taziyelerini ileten Yumaklı'ya ziyareti sırasında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
