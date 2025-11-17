Bursa kestane şekeri ve İpsala pirinci AB'den coğrafi işaret tescili aldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Türkiye'ye ait eşsiz lezzetlerin sınırları aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "Bursa kestane şekeri ve İpsala pirincinin AB'den coğrafi işaret tescili almasıyla, tescilli ürün sayımız 42'ye yükseldi. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, bölgelerinin bereketli topraklarına bereket katacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre İpsala pirinci AB'den tescil alan 41'inci, Bursa kestane şekeri 42'nci Türk ürünü oldu.
Bakan Kacır: "2025'te 13 yeni ürünümüz AB'de tescil edildi, bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Uluslararası coğrafi işaret seferberliğiyle Anadolu'nun değerlerini dünya çapında tanıtmaya devam ettiklerini belirten Kacır, "İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeriyle, AB'de tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 42 oldu. Edirne'nin verimli İpsala Ovası'nda yetişen pirincimiz ve Bursa'nın ustalık geleneğini yaşatan kestane şekerimiz, yerelden küresele uzanan bir markalaşma hikayesinin simgeleri. 2025'te 13 yeni ürünümüz AB'de tescil edildi, bu, ülkemizin bugüne kadarki en yüksek yıllık tescili oldu." değerlendirmesinde bulundu.
Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi" vizyonuyla ülkenin zenginliklerini kayıt altına almaya, korumaya ve markalaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuyla ilgili Nsosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İpsala pirincinin, AB'den coğrafi işaret tescili alan 41'inci ürün olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Edirne'ye ve ülkemize, hayırlı olsun. Yerel değerlerimize sahip çıkan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İsmail Şapçı'yı, yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Hisarcıklıoğlu, Bursa kestane şekerinin de AB'den coğrafi işaret tescili alan 42'nci ürün olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ı, yönetim kurulunu ve meclisi tebrik etti.
Tescilin Bursa'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:
"Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve Oda-Borsa camiası olarak, yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. Avrupa Birliği süreci devam eden 40 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."
Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şunlar:
"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci ve Bursa kestane şekeri."