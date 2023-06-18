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Teknoloji

Bakan Kacır: Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Bakan Kacır: Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından milli imkanlarla geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82'nin (HGK-82) Bayraktar AKINCI'dan yapılan test atışını başarıyla tamamlamasından gurur duyduklarını belirterek, "Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden HGK ile güdümlü hale getirilen MK-82 mühimmatıyla havalanan Bayraktar AKINCI, atış testi icra etmek üzere belirlenen noktaya yol aldı. Akıncı'nın ateşlediği HGK-82, belirlenen hedefi başarıyla vurdu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kacır, HGK-82 silah sisteminin tasarım, entegrasyon ve üretimini başarıyla tamamladıktan sonra ilk kez bir insansız hava aracından atıldığını hatırlattı. Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi’nin meyvesi olan milli mühimmatlarımızın tam entegrasyonla çalışması, başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Her türlü hava koşullarında kullanılabiliyor

Kacır, BRU 57 adaptörü ile çoklu atılabilen bir güdüm kiti olan HGK-82’nin mevcut güdümsüz genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her türlü hava koşulunda kullanılabilen, gece ve gündüz ayrımı olmadan hareketli nesneleri vurabilen bir mühimmattan bahsediyoruz. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizde son dönemde savunma sanayisinin millileşmesine yönelik yapılan çalışmaların neticelerini en güzel şekilde almaya devam edeceğiz."

"SAGE'de önemli projeler üretiyoruz"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ortaya koyan bir başarıya daha tanık olduklarına dikkati çekerek, "Özellikle TÜBİTAK SAGE'de çok önemli projeler yürütüyoruz. Projelerdeki ilerlemeler göğsümüzü kabartıyor. Yapılan araştırmalar ve teknolojik gelişmeler Türkiye için oldukça önemli. Cumhuriyetimizin 100. yılında, TÜBİTAK'ın 60. yılında bu gururla önemli başarılara imza atmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

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