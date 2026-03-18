GÖKBEY, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "GÖKBEY, ismine yakışır bir başarı elde etti, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracımız oldu." açıklamasında bulundu.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
GÖKBEY, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, GÖKBEY genel maksat helikopterinin, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sertifikasyon sürecini tamamlamasına ilişkin, "GÖKBEY, ismine yakışır bir başarı elde etti, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracımız oldu." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) paylaşımını alıntılayarak, GÖKBEY'in sivil sertifikasyon sürecini tamamlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bu önemli başarıya imza atan tüm TUSAŞ ekibini yürekten kutladığını belirten Kacır, "GÖKBEY, ismine yakışır bir başarı elde etti, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY genel maksat helikopterinin, SHGM tarafından verilen "CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası" ile sivil sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracı olarak Türk sivil havacılık tarihindeki yerini aldığı kaydedildi.

GÖKBEY, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracı oldu

GÖKBEY, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracı oldu

