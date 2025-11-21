Dolar
Gündem

Esenyurt'ta ilaçlamadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi taburcu edildi

Esenyurt'ta bir apartmanda haşere ilaçlamasından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi taburcu edildi.

Hikmet Faruk Başer  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Esenyurt'ta ilaçlamadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi taburcu edildi

İstanbul

Çınar Mahallesi 1463. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yapılan haşere ilaçlamasının ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1'i bebek, 7 kişinin tedavileri tamamlandı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan apartman sakinleri, sağlık durumlarının normale dönmesi üzerine taburcu edildi.

