Esenyurt'ta ilaçlamadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi taburcu edildi
Esenyurt'ta bir apartmanda haşere ilaçlamasından zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 kişi taburcu edildi.
İstanbul
Çınar Mahallesi 1463. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede, dün akşam saatlerinde yapılan haşere ilaçlamasının ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 1'i bebek, 7 kişinin tedavileri tamamlandı.
Hayati tehlikeleri bulunmayan apartman sakinleri, sağlık durumlarının normale dönmesi üzerine taburcu edildi.
