Dolar
42.37
Euro
48.96
Altın
4,079.45
ETH/USDT
2,855.20
BTC/USDT
86,922.00
BIST 100
10,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında 1'i bebek 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yapılan haşere ilaçlamasının ardından fenalaşan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Çağlar Demirbaş, Başak Akbulut Yazar  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında 1'i bebek 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İstanbul

Esenyurt'ta 5 katlı binanın bodrum katında yapılan haşere ilaçlamasının ardından 1'i bebek 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 1463. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede haşere ilaçlaması yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Binada oturan 1'i bebek 7 kişinin fenalaşması üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Rahatsızlanan bina sakinleri zehirlenme şüphesiyle, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından tahliye edilen apartmanda, AFAD ve UMKE ekipleri inceleme yapıyor.

İl Sağlık Müdürü Güner'den açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olaya ilişkin, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir." ifadesini kullandı.

Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personelinin yönlendirildiğini kaydeden Güner, "Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerimizin müdahalesinin ardından vatandaşlarımız hastaneye kaldırılmıştır. Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul merkezli 27 ildeki FETÖ operasyonunda 35 zanlı tutuklandı
Ankara'da kamu denetiminde yeni yaklaşımların ele alındığı "3. Denetim Şurası" düzenlendi
Sahil Güvenlik Komutanlığından Türk balıkçı teknesine ateş açılmasıyla ilgili açıklama
Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında 1'i bebek 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Tarihi Hasankeyf ilçesinde uçurtmalar hakları ihlal edilen çocuklar için uçuruldu

Benzer haberler

Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında 1'i bebek 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Esenyurt'ta binada yapılan ilaçlama sonrasında 1'i bebek 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet