Gündem

Fatih'te otelde kalan 2 kardeş mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu

Fatih'te, iki gün önce Hollanda'dan gelen ve otelde kalan 2 kardeş mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu, kardeşlerden biri tedavi altına alındı.

Ahmet Cemil Yeşilmen  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Fatih'te otelde kalan 2 kardeş mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu

İstanbul

Hollanda'dan Türkiye'ye 17 Kasım'da gelen Emine O. (15) ve Sadegül O. (29), dün İstanbul'un farklı noktalarında çeşitli yiyecekler tükettikten sonra bugün mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Acil Servisi'ne başvurdu.

Burada yapılan kontrollerin ardından Sadegül O. taburcu edilirken, Emine O'nun Çocuk Acil Servisi'nde tedbir amaçlı tedavisi sürüyor.

