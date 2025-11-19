Dolar
Gündem

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Ahmet Kaplan, Osman Bilgin  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı Diyarbakır Fotoğraf: İtfaiyesi

Diyarbakır

İlçenin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada tır, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.

Yaralılardan 1'i hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


