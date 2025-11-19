Diyarbakır'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Diyarbakır
İlçenin kırsal Başaklı Mahallesi mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs, kamyonet ve tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kazada tır, çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, emniyet ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmanın ardından ulaşıma açıldı.
Yaralılardan 1'i hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.