Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret

Muhammed Nuri Erdoğan  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'a ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toptan'ı Ankara'daki evinde ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

