Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü https://t.co/uCVTuZiI4V pic.twitter.com/MhRdJ3bmJr— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 19, 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
Erdoğan ve Zelenskiy, çalışma yemeğinde bir araya gelecek, ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.