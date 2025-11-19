Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Mümin Altaş  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenskiy, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Erdoğan ve Zelenskiy, çalışma yemeğinde bir araya gelecek, ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

