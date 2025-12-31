Dolar
Esenyurt'ta çıkan fabrika yangınına müdahale sürüyor

Esenyurt'ta inşaat malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Selami Küçükoğlu, İbrahim Halil Aktürk  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Esenyurt'ta çıkan fabrika yangınına müdahale sürüyor Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk/AA

İstanbul

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada başlayan ve hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


(Fotoğraf: İslam Yakut/AA)

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi 5 farklı noktadan sürüyor.

